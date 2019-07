Michelle Hunziker: «Gatteo come le Maldive»

Da Michelle Hunziker un inaspettato super spot turistico: «Gatteo come le Maldive». E il sindaco di Gatteo, Gianluca Vincenzi, si sfrega le mani e subito rilancia: «Ritorni a trovarci».

La popolare show girl ha ricordato i suoi trascorsi da bambina in ferie nella località balneare di Gatteo Mare. Con un post su Facebook la presentatrice d’Oltralpe molto amata dagli italiani ha ricordato i viaggi dalla Svizzera al Belpaese, e in particolare nella ridente località balneare.

E ha paragonato Gatteo addirittura alle Maldive, rimembrando sui social i viaggi, fatti da bambina alla volta della riviera adriatica. Questo il testo della Hunziker sulla sua pagina Facebook: «L’estate italiana… per me ancora oggi la più bella vacanza che si possa fare in assoluto! Pensate che da piccola partivo dalla svizzera tedesca, da Zuchwil, con mia mamma, mio fratello e mio papà in una piccola Volkswagen rigorosamente senza aria condizionata… finestrini chiusi per non spettinare la cotonatura di mamma Ineke, la quale ovviamente fumava… Ci facevamo così le nostre 9 ore di macchina per raggiungere indovinate che luogo? Gatteo a Mare sulla riviera adriatica! Per me Gatteo era come andare alla Maldive!. Niente avrebbe mai potuto togliermi la gioia, l’eccitazione di arrivare e fiondarmi subito un gelato al fior di latte che da noi non esisteva… Insomma ragazzi, qui da noi in Italia si mangia da Dio, la gente è simpatica, abbiamo tutto quello che il resto del mondo ci invidia».

Il sindaco apprezza e rilancia

Quanto postato ieri sera ha ricevuto oltre 101mila visualizzazioni. Il sindaco Gianluca Vincenzi coglie la balla al balzo e la invita in riviera: «Ringrazio Michelle Hunziker a nome di tutta la nostra comunità e la ringrazio per le sue parole sulla nostra località turistica.

Per noi è un onore poter regalare momenti di gioia e di spensieratezza alle migliaia di turisti e residenti che ogni anno scelgono Gatteo Mare come meta delle loro vacanze. Invito la signora Hunziker a venire a trovarci ancora, saremmo davvero contenti di averla come nostra ospite; Gatteo Mare la attende a braccia aperte. ln primis per ringraziarla poi per averla qui a Gatteo, oggi capitale del ballo liscio».

La bambina bionda

E c’è anche chi se la ricorda in giro per Gatteo Mare.

È il vicesindaco e assessore al turismo Roberto Pari: «Eravamo negli anni ’80. Io avevo appena solo qualche anno di più, lei era una bimba magrolina, con i capelli biondi. Sì. la tipica svizzera e già prometteva bene.

Non ricordo, al momento, che stabilimento balneare frequentasse, ma ricordo bene invece che la vedevo in giro per il paese con la mamma».