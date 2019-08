Meteo RAVENNA oggi e domani

Un fine settimana all'insegna del sole e del caldo, con mare calmo o poco mosso. Ecco cosa ci aspetta sabato e domenica. Previsioni a cura di Arpae, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna

METEO OGGI SABATO 10 AGOSTO A RAVENNA

Al mattino in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio in pianura in prevalenza sereno con ondata di calore, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; dalla sera sereno.

Temperature minime del mattino comprese tra 21°C sui rilievi e 23°C sulla pianura, massime pomeridiane comprese tra 33°C sui rilievi e 37°C sulla pianura.

Velocità massima del vento compresa tra 32 (pianura) e 35 km/h (rilievi).

Mare poco mosso.

METEO DOMANI DOMENICA 11 AGOSTO A RAVENNA

Al mattino sereno; nel pomeriggio in pianura in prevalenza sereno con ondata di calore, sui rilievisereno; dalla sera sereno.



Temperature minime del mattino attorno a 23°C, massime pomeridiane comprese tra 35°C sui rilievi e 37°C sulla pianura.

Velocità massima del vento compresa tra 29 (pianura) e 33 km/h (rilievi).

Mare poco mosso, dalla sera mare calmo.