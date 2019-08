Meteo RAVENNA oggi, domani e domenica

RAVENNA. Attenzione alla probabili piogge tra oggi pomeriggio e stasera. Sabato e domenica all'insegna del cielo sereno.

Previsioni a cura di Arpae, Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

METEO VENERDI' 2 AGOSTO A RAVENNA

Nel pomeriggio in pianura nuvolosità variabile con probabili rovesci temporaleschi, sui rilievi nuvolosità variabile con rovesci sparsi; dalla sera in pianura tendenza ad attenuazione della nuvolosità con piogge in esaurimento, sui rilievi tendenza ad attenuazione della nuvolosità.

Temperature massime pomeridiane comprese tra 29°C sui rilievi e 32 °C sulla pianura.

Velocità massima del vento compresa tra 67 (rilievi) e 89 km/h (costa).

Mare calmo al mattino, dal pomeriggio mare poco mosso.

METEO SABATO 3 AGOSTO A RAVENNA

Al mattino in pianura tendenza ad attenuazione della nuvolosità, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; dal pomeriggio sereno.



Temperature minime del mattino comprese tra 18°C sui rilievi e 20°C sulla pianura, massime pomeridiane comprese tra 27°C sui rilievi e 30°C sulla pianura.

Velocità massima del vento compresa tra 56 (rilievi) e 59 km/h (costa).

Mare poco mosso.

METEO DOMENICA 4 AGOSTO A RAVENNA

Sereno tutta la giornata.

Temperature minime del mattino comprese tra 18°C sui rilievi e 16°C sulla pianura, massime pomeridiane comprese tra 28°C sui rilievi e 30°C sulla pianura.

Velocità massima del vento compresa tra 14 (rilievi) e 18 km/h (pianura).

Mare poco mosso.