Mercato Saraceno, serra per la marijuana nel casolare di fianco casa

MERCATO SARACENO. In casa aveva una serra per produrre marijuana “fai da te” a chilometro zero. Uno studente di 24 anni è stato denunciato dai carabinieri di Mercato Saraceno che lo hanno intercettato facendo dei normali controlli contro la micro criminalità in zona. Si tratta di un giovane incensurato ma che presto dovrà rispondere dell’accaduto davanti ad un giudice monocratico. La droga in fase di crescita era sistemata in un casolare utilizzato come attrezzaia che si trova a poca distanza dall’abitazione dove il giovane vive con i genitori.

Dopo aver effettuato un controllo su strada al 24enne i carabinieri hanno poi esteso la perquisizione all'abitazione ed alle sue pertinenze, trovando un laboratorio ben fatto per la coltivazione della marijuana, con tanto di impianto di illuminazione ed irrigazione capace di procedere per proprio conto. Nella serra c’erano due piante alte oltre un metro e mezzo, con tanto di infiorescenze già quasi a maturazione per la raccolta e l’essiccazione necessaria al consumo.

In un barattolo invece è stata trovata della droga già essiccata. Il tutto è stato posto sotto sequestro.

Per il 24enne è scattata la denuncia a piede libero per la produzione illegale e per detenzione ai fini di spaccio sostanze stupefacenti.