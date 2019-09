Mercato Saraceno, i lavori al Cappelli: ora tocca al tetto

Sono partiti in questi giorni all’ospedale di Comunità Cappelli - Casa della Salute Valle Savio di Mercato Saraceno i lavori propedeutici per l’allestimento del cantiere edile per il risanamento della copertura del tetto di una ala della struttura.

Per consentire l’operatività dei lavori, saranno occupate alcune aree esterne indispensabili per lo stoccaggio dei materiali, nonché per gli spazi di manovra del cestello elevatore che servirà per apprestare i parapetti sulla copertura, e ci sarà la temporanea riduzione di alcuni stalli di sosta per le auto che sarà comunque limitata allo stretto indispensabile.

I lavori, inseriti nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla riqualificazione della struttura, dovrebbero protrarsi per circa trenta giorni lavorativi. L’Azienda USL si scusa per gli eventuali disagi.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: