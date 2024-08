Si ribalta col furgone a Meldola, soccorsa dai Vigili del Fuoco. Nel primo pomeriggio di oggi, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì, è intervenuta in via Bidente per incidente stradale. La squadra ha operato per estrarre una donna dall’interno di un furgone ribaltatosi a seguito di uno scontro con un albero per affidarla al personale sanitario. Presenti sul posto i Carabinieri insieme ai sanitari del 118.