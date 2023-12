Meldola, nuova pista ciclabile in via Indipendenza

A Meldola è stata realizzata in Via Indipendenza la nuova pista ciclabile e la segnaletica orizzontale e verticale con nuovi stalli per il parcheggio delle automobili. L’intervento costituisce il completamento di un ampio lavoro di riordino della circolazione stradale, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nel quale sono già stati realizzati il parcheggio della Dozza, il golfo di sosta degli autobus a lato della Strada Provinciale n. 4 del Bidente e l’allargamento dell’accesso alla Drudi. Un insieme di opere che hanno permesso, finalmente, di istituire in Via Indipendenza un senso unico totale, a salire, per tutti i veicoli (prima gli autobus percorrevano la Via Indipendenza in entrambi i sensi di marcia).