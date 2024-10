Meldola, lavori in corso alla strada della Chiesina Cà Baccagli

Nel territorio di Meldola sono in corso da alcune settimane i lavori di messa in sicurezza di un tratto della strada San Colombano-Castelnuovo, in prossimità della Chiesina di Cà Baccagli, interessata da un importante movimento franoso causato dal Fiume Bidente durante gli eventi meteorologici del maggio 2023.

L’intervento prevede il consolidamento del versante mediante la realizzazione di gabbionate e terre armate per la ricostruzione della scarpata, la regimazione delle acque e la successiva ricostruzione della carreggiata stradale con asfaltatura e guard-rail di protezione.

Si tratta di un lavoro dell’importo complessivo di 345.000 euro appaltati dal Comune di Meldola e interamente finanziati dalla struttura commissariale. Il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini “consapevoli che ci sono altre criticità sulla strada San Colombano-Castelnuovo esprimono soddisfazione per questo intervento, a cui ne seguiranno altri, per il completo ripristino del transito in sicurezza di questa importante strada extraurbana utilizzata da cittadini ed imprese”.