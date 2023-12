Meldola, l’Auser festeggia mille accompagnamenti e 25mila chilometri percorsi. Il sindaco: “Grazie da parte di tutta la comunità”

In una nota, il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci ha lodato l’impegno encomiabile dei volontari Auser: “I volontari dell’Auser di Meldola hanno effettuato, a favore degli anziani e delle persone bisognose della città, oltre 1000 accompagnamenti percorrendo circa 25.000 chilometri. l record di accompagnamenti, raggiunto grazie agli autisti dell’Auser, è un risultato eccezionale che conferma la generosità e la solidarietà di questa associazione. Ognuno di noi potrebbe un domani essere in situazione di bisogno e sapere che qualcuno dedica il proprio tempo a chi è in difficoltà con gesti così belli, è uno straordinario esempio di buona comunità, dello stare insieme, di saper guardare al bene di tutti. A tutte le volontarie ed i volontari di Auser Meldola guidati dal responsabile locale Aldo Camagni ed alla Presidente Auser di Forlì Maria Luisa Bargossi giunga da parte dell’intera Amministrazione Comunale un grande, immenso, gigantesco grazie”.