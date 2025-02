Meldola, il sindaco incontra Enpa e Polizia locale contro le deiezioni canine

Il Comune incontra Enpa e Polizia Locale per il rispetto del regolamento per il benessere e la tutela dei cani ed il controllo per la rimozione delle deiezioni canine. “L’Amministrazione Comunale ha ricevuto segnalazioni da parte dei cittadini di deiezioni canine abbandonate da proprietari o conduttori di cani - dice il sindaco Roberto cavallucci -. Si tratta di un fenomeno spiacevole, che compromette la pulizia ed il decoro del paese oltre ad avere implicazioni sanitarie. Il comportamento educato e civile di molti è vanificato da quello irrispettoso di pochi. Il Sindaco ha incontrato l’Ente Nazionale Protezione Animali e la Polizia Locale per chiedere un’intensificazione dei controlli legati al rispetto del regolamento per il benessere e la tutela dei cani ed il controllo per la rimozione delle deiezioni canine. I cani sono i benvenuti nella nostra Città, sono affettuosi, giocosi e donano incondizionatamente la loro amicizia e compagnia ma vanno trattati bene ed è indispensabile che i loro possessori rispettino alcune semplici regole per una civile convivenza. Vivere con un amico a 4 zampe dà grandi soddisfazioni ma comporta qualche piccolo impegno. Quando si passeggia nelle strade, nei portici, sui marciapiedi, nei passaggi pedonali, nelle aree verdi, nei giardini e negli altri spazi pubblici o di uso pubblico, per motivi di decoro e di igiene, è necessario provvedere all’immediata pulizia delle deiezioni solide e liquide del cane ed avere con se strumenti idonei alla raccolta delle stesse. E’ un piccolo e semplice gesto di civiltà ed anche un obbligo stabilito dal regolamento comunale, pubblicato sul sito del Comune di Meldola, che contribuisce a mantenere pulita e più accogliente la nostra bella Meldola”.