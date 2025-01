Grande spavento prima dell’alba a Meldola. I Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti attorno alle 5.20 di questa notte per il crollo parziale di un tetto in Via Cavour a Meldola. I soccorritori hanno rimosso le parti danneggiate delle falde del tetto coinvolte ed effettuato le necessarie verifiche. A causa degli ingenti danni strutturali le abitazioni sono state dichiarate inagibili ed i due nuclei familiari, per un totale di 10 persone, sono stati evacuati.