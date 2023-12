Meldola, “Concerto per Gaetano”: sabato 16 dicembre i medici rockstar contro le malattie del sangue

Torna sabato prossimo il “Concerto per Gaetano”, l’appuntamento musicale e solidale che AIL Forlì Cesena dedica al presidente Gaetano Foggetti, indimenticabile giornalista del Corriere Romagna scomparso nel giugno del 2022 e nel cui ricordo raccoglie fondi per sostenere un impegnativo progetto di ricerca condotto dagli Ematologi dell’Irst di Meldola.

L’appuntamento con la 2° edizione del Concerto per Gaetano è per sabato 16 dicembre alle 21 nel teatro Dragoni di Meldola: al centro della serata musicale Margherita Zanin canta Lucio Dalla, con il contributo di Roberto “Bob” Costa, storico bassista e produttore di Dalla. Sul palco anche Sonia Davis, accompagnata dal pianista Mario Accardo, e il Gruppo Sanguigno, band musicale formata da alcuni degli Ematologi dell’Irst (Umberto Sacchi, Piero Lerede, Alessandro Lucchesi, Fabio Augello Accursio, Pier Paolo Fattori e Pietro Rossi). Il ricavato dello spettacolo - che si aprirà nel ricordo di Gaetano con il saluto della neo presidente di AIL Forlì-Cesena Martina Minguzzi e della moglie di Gaetano, Patrizia Cupo (anche lei consigliera AIL) - sarà quindi devoluto al progetto di ricerca TRAMPOLINE condotto dalla Struttura semplice dipartimentale di Ematologia e Trapianto CSE dell’Irst di Meldola e volto a fare luce su un fenomeno complesso noto come “tromboinfiammazione” nelle neoplasie mieloproliferative (NMP).

La serata è organizzata dal volontario AIL Piero Lerede, in collaborazione con Cosascuola Music Academy, con il patrocinio del Comune di Meldola.

Restano ancora posti per assistere allo spettacolo e sostenere la ricerca: la prenotazione è obbligatoria chiamando Paola (348.9054212) o Patrizia (339.4008969).