Meldola, Cavallucci si ricandida

«Con umiltà e rispetto, nei confronti di chi mi ha sostenuto questi cinque anni e dei cittadini che me lo chiedono, mi rendo disponibile per un altro mandato. Mi rimetto alla scelta dei meldolesi». È pronto a scendere in campo per le amministrative di giugno il sindaco Roberto Cavallucci. Come nel 2019 lo farà con una lista civica, probabilmente con lo stesso gruppo che lo ha spinto a correre cinque anni fa e con il sostegno del centrosinistra. Prima di sciogliere le riserve, però, è stato necessario una discussione in famiglia. «Mia moglie – racconta Cavallucci – nel 2019 mi disse che non era il momento perché avevamo due bimbi piccoli, ma poi ci ripensó vista la mia passione per la politica e la voglia di mettermi a disposizione per la mia comunità. Anche questa volta non mancherà il suo sostegno, nonostante gli anni difficili segnati dal Covid e poi dall’alluvione che hanno contraddistinto questa legislatura».

Come riassumere questi 5 anni? «Intanto siamo riusciti ad intercettare 16 milioni di euro (recentemente si sono aggiunti i 5 milioni riconosciuti dalla struttura commissariale, ndr) per finanziare importanti opere, come gli edifici scolastici – prosegue il sindaco uscente –. Nel giro di pochi anni, la città avrà a disposizione un polo scolastico 0-6 anni rinnovato e sicuro. Una scelta controproducente per me se si pensa ai disagi che i lavori creeranno proprio ora che a giugno si voterà. Non importa, bisogna guardare al futuro e a restituire un servizio migliore. Si, abbiamo acceso mutui, ma per fare qualcosa a servizio della gente».

Non solo scuole, ma anche riqualificazione del centro storico con il progetto ai blocchi di partenza sul recupero del palazzo del Podestà (2 milioni di euro). «Un’operazione che ci consentirà di recuperare anche gli spazi adiacenti – sottolinea Cavallucci –. Poi la manutenzione delle strade, il ponte di San Colombano, snodo centrale della viabilità visto che transitano 20mila veicoli al giorno, la nascita delle scuole di musica e di teatro per i ragazzi, il parcheggio della Dozza atteso da 20 anni, i lavori alla casa di riposo “Drudi” e il punto di primo soccorso , oltre al supporto con risorse comunali per le famiglie in difficoltà».