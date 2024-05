Giovedì 16 maggio la comunità di Meldola ricorderà la terribile alluvione che ha colpito il territorio. Per non dimenticare e non far dimenticare è stato organizzato un momento in ricordo. Alle ore 20.15 sarà celebrata la Santa Messa nella Chiesa di San Nicolò officiata dal parroco don Enrico Casadio. Seguirà, alle ore 21, nella Sala del Consiglio Comunale la proiezione di immagini e video ed interventi di ricordo. Tutta la cittadinanza è invitata.