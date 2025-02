Il ladro seriale di case e aziende di Forlì e Meldola condotto in carcere per scontare 4 anni

Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri di Meldola, hanno dato esecuzione al provvedimento di carcerazione a carico di un cittadino rumeno residente in provincia che, condannato per alcuni furti aggravati nonché resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi o strumenti atti all’offesa, deve scontare la pena definitiva di 4 anni di reclusione, oltre al pagamento della multa di 3.000 euro.

I fatti, dai quali è scaturita la condanna definitiva applicata dal Tribunale di Forlì, risalgono al periodo compreso tra il 26 marzo 2020 e la notte del 2 aprile dello stesso anno, quando, a seguito di una serie di furti aggravati avvenuti in aziende di Forlì e Meldola, l’uomo fu intercettato da una pattuglia del radiomobile dei Carabinieri di Meldola alla guida di un’auto poi risultata rubata. In tale circostanza il rumeno forzò il controllo e s diede alla fuga a bordo dell’auto, poi abbandonata e recuperata dai Carabinieri. Gli immediati e approfonditi accertamenti consentirono di recuperare anche parte della refurtiva, contenuta nell’auto, insieme a diversi strumenti da scasso nonché di risalire alla sua identità, individuato quale responsabile di diversi furti aggravati, avvenuti nelle notti precedenti in aziende di Forlì e Meldola. L’uomo, dopo le formalità di rito è stato condotto presso la locale Casa Circondariale, dove espierà la pena.