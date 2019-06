Medicina, ferma l'auto per fare pipì in strada poi aggredisce i carabinieri

MEDICINA. Ha fermato l’auto per fare pipì poi ha aggredito i carabinieri. I militari della Tenenza di Medicina hanno arrestato un 38enne marocchino residente ad Argenta per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento aggravato e rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza. L’episodio è avvenuto lunedì sera quando il personale dell’Arma è stato contattato per via di un’automobilista segnalato alla guida di una Renault Megane con un’andatura discontinua, come se fosse ubriaco.

Una pattuglia si è messa alla ricerca del veicolo e lo ha individuato poco dopo in via San Vitale Ovest, fermo in mezzo alla carreggiata e con lo sportello aperto, come se avesse avuto un malore. Invece l’uomo era fuori dall’abitacolo, impegnato ad urinare sul ciglio della strada. Alla vista dei carabinieri che lo invitavano a ricomporsi e a spostare l’auto dal centro della carreggiata, il 38enne li ha aggrediti e si è calmato soltanto dopo, con l’arrivo di una seconda pattuglia dell’Arma di Dozza. Dopo averlo identificato nel 38enne marocchino, noto alle forze dell’ordine, i militari lo hanno arrestato e rinchiuso in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

L’aggressione del marocchino è costata cara a tre carabinieri che sono finiti all’ospedale per farsi medicare una serie di ferite, fortunatamente lievi.