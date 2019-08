Maxi incendio a Faenza, treni sospesi. Il sindaco: "Non uscite"

Allarme a Faenza per un vasto incendio divampato nella notte presso il magazzino Lotras in via Deruta, alle porte della città. Dai primi accertamenti sembra stia bruciando olio alimentare ma non vi è certezza. Non si esclude, che possa esserci materiale plastico come conferma il sindaco Giovanni Malpezzi che in un post spiega che "l'acre fumo nero sprigionato dal rogo fa pensare che stiano bruciando componenti e accessori auto in plastica stoccate nel magazzino". Sul posto, oltre a diverse squadre dei vigili del fuoco, anche un dispiegamento di polizia, carabinieri e Polizia locale oltre ai tecnici di Arpae. Il Comune, tramite la propria pagina facebook, ha invitato la popolazione a "uscire solo se necessario, chiudere le finestre e astenersi dal compiere attività sportiva o avvicinarsi alla zona".

A seguito dell'incendio in corso in via Deruta è stata anche temporaneamente interrotta in mattinata la percorrenza sulla linea ferroviaria Faenza-Ravenna/Lavezzola. Trenitalia comunica che sono stati predisposti autobus sostitutivi. La circolazione è stata ripristinata.