A Marradi torna la Sagra delle Castagne. Riproposto il treno a vapore

MARRADI. Come ogni autunno, Marradi torna a celebrare il prodotto simbolo della stagione nell'alta Valle del Lamone, il marrone. Per quattro domeniche, dal 6 al 27 ottobre, il paese diventerà la meta di amanti delle castagne con la tradizionale “Sagra delle Castagne e del Marron Buono di Marradi”, giunta all'edizione numero 56, la prima "plastic free". Oltre ai frutti sarà possibile assaggiare e gustare prodotti a base di castagne, dai tortelli alle marmellate, dalla birra ai biscotti. Come ogni anno, il 20 e il 27 ottobre sarà possibile arrivare in paese con un suggestivo viaggio d’altri tempi su vagoni d’epoca trainati da un vecchio locomotore a vapore.

