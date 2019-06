IMOLA. Sarà Mario Biondi il protagonista domenica 14 luglio (ore 21) di un concerto a ingresso gratuito all'Autodromo internazionale "Enzo e Dino Ferrari" di Imola. Promosso da Comune e Gruppo Hera, lo spettacolo si inserisce per l'artista tra due festival internazionali in Spagna e Lettonia e arriva a poco più di un mese dall'uscita, a sorpresa, del nuovo singolo "Sunny days", in duetto con l'astro nascente jazz Cleveland P.Jones.