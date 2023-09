Maratona Alzheimer 2023: domenica si rinnova la festa da Cesena a Cesenatico

Si è svolta oggi a Cesenatico, la conferenza stampa di presentazione della Maratona Alzheimer 2023 e delle attività che la Fondazione Maratona Alzheimer, con il coinvolgimento di associazioni, istituzioni e organizzazioni di categoria, ha programmato per la settimana dal 4 al 10 settembre, mese mondiale dell’Alzheimer. Sono intervenuti Gaia Morara, assessora allo Sport di Cesenatico, Stefano Montalti, presidente della Fondazione Maratona Alzheimer, Giorgia Battelli, pPresidente ASD Maratona Alzheimer, Maria Grazia Creta, vice presidente Fondazione Maratona Alzheimer.

Così Stefano Montalti, presidente della Fondazione Maratona Alzheimer. “E’ un’edizione particolarmente significativa, non solo per i traguardi che la Fondazione si è prefissa per il 2024 – come la possibilità di espansione del progetto della vacanza solidale grazie al sodalizio Italia Croazia o la realizzazione del primo giardino per le persone con demenza che sarà allestito a Cesena o, ancora, all’ampliamento del numero delle regioni italiane coinvolte nel modello di Caffè Alzheimer diffuso che la Fondazione propone- ma anche per il fronte di attesa rispetto ai decreti attuativi, attesi per Gennaio 2024, della legge 33/2023 sulla non autosufficienza. Una legge che prevede l’estensione dei servizi e una serie di finanziamenti addizionali che però non sono ancora stati stanziati. Saranno quindi fondamentali due passaggi per capire se davvero questa si confermerà una buona legge: la finanziaria di fine anno e i decreti attutivi. Due passaggi cruciali per la vita di 3 milioni e 800 mila persone anziane non autosufficienti, delle quali 1 milione e 200 mila con Alzheimer, e per le loro famiglie. Un numero destinato a crescere, statistiche demografiche alla mano, in modo molto rilevante nei prossimi anni”.

La conferenza stampa di oggi

Il programma

Il programma 2023 è particolarmente ricco di iniziative a cominciare da “Una settimana che non si dimentica – Vacanze inclusive a Cesenatico, promosso da Fondazione Maratona Alzheimer e Alzheimer Uniti Italia. Sono oltre 70 gli anziani protagonisti della Vacanza a Cesenatico destinato alle persone con Alzheimer, demenza, fragili e per le loro famiglie che si svolge in collaborazione con AFAM Marche, GAFA Carpi, ASDAM Mirandola, G.P.Vecchi, GSA Fidenza, Amici di Casa Insieme Mercato Saraceno, Caima Cesena, Alzheimer Rimini e con il patrocinio di Alzheimer Emilia Romagna. Pensate per le persone anziane che vivono con la demenza e per le loro famiglie, le vacanze inclusive, dal 4 all’11 settembre, saranno un’occasione non solo di svago e di riposo, ma anche di vicinanza e solidarietà nei confronti delle persone con Alzheimer e dei loro caregiver.

Martedì 5 settembre è in calendario la seconda edizione del Forum nazionale dei Caffè Alzheimer che si svolgerà dalle 9 alle 18 alla Colonia Agip di Cesenatico. Sono circa 150 i partecipanti ai lavori che si apriranno con un ricordo di Flavia Franzoni, alla presenza del prof Romano Prodi.Scomparsa il 13 giugno scorso,Flavia Franzoni era componente del Comitato scientifico della Fondazione. Interverranno Marisa Anconelli, sociologa e presidente di Iress e Laura Calzà, direttrice scientifica dell’IRET e presidente del Comitato scientifico della Fondazione Maratona Alzheimer. Il Forum è organizzato da Fondazione Maratona Alzheimer e dall’Associazione Italiana di Psicogeriatria (AIP), con il patrocinio dell’Ordine degli Assistenti sociali dell’Emilia Romagna. L’iniziativa trae origine dal progetto “Caffè Alzheimer diffuso”, ideato dalla Fondazione, che nel 2022 ha coinvolto nove regioni, comprese alcune zone caratterizzate da forte fragilità come le aree terremotate e ha visto l’organizzazione di 20 Caffè pilota. L’obiettivo della Fondazione è di passare gradualmente a 80 Caffè diffusi da svolgersi in tutte le regioni italiane.

Domenica tutti in cammino o di corsa

Il programma culminerà domenica, 10 settembre, con lo svolgimento della Mezza Maratona Alzheimer, V Memorial Azeglio Vicini e Campionato Italiano FSSI (Federazione Sport Sordi) in collaborazione con il Panathlon Club Cesena, una gara competitiva Fidal con partenza alle 8 da Piazza del Popolo a Cesena. Gli iscritti alla gara sono ad oggi oltre 700.

Alle 8.30 si avvierà anche la Grande Marcia Alzheimer, 16 km con partenza dallo stadio di Cesena: il sindaco Enzo Lattuca sarà lo starter della marcia per i diritti delle persone con Alzheimer e demenza alla quale sono attese oltre 3.000 persone. L’iniziativa intende, come ogni anno, richiamare l’attenzione sui diritti delle persone con Alzheimer, una forma di demenza che riguarda, in Italia, oltre 1 milione e 200 mila persone, molti dei quali oltre la soglia dei 70 anni. Tra gli altri parteciperà alla Grande Marcia anche Emma Petitti, Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. Alle 9.30 prenderà il via la Piccola Marcia Alzheimer, 8 km con partenza da Macerone e alle 10 la Mini Marcia, 2 km con partenza dal grattacielo di Cesenatico.

Dal 14 al 24 settembre il testimone passerà alle associazioni, enti o residenze sanitarie che porteranno il messaggio di solidarietà̀ di Maratona Alzheimer nelle piazze di tutta l’Italia. Grazie alla Maratona Alzheimer in 100 piazze si potrà partecipare ad eventi sportivi, culturali, di sensibilizzazione o effettuare una donazione a sostegno dei progetti delle associazioni locali per l’Alzheimer e della ricerca scientifica.