CESENATICO. Per strada non passava nessuno e nessuno si è fatto male. I vigili del fuoco di Cesenatico sono stati impegnati a lungo questa notte (dalle 2 e per circa due ore) per la rimozione, a Boschetto, di un grosso pino franato in un tratto di strada a non molta distanza da un'abitazione. Pino caduto per effetto delle folate di vento e delle mini bufere di pioggia verificatesi.