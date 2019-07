Maltempo, disagi anche per i treni tra Ravenna e Rimini e Bologna e Ravenna

RAVENNA. Il nubifragio che si è abbattuto stamane in Romagna e che ha colpito con particolare violenza Milano Marittima ha avuto ripercussioni anche sul traffico ferroviario, interrotto sulla Ravenna-Rimini e cancellazioni, rallentamenti e ritardi sulla Bologna-Ravenna a causa di danni all’alimentazione elettrica nel tratto tra Russi e il capoluogo bizantino. Alcuni treni sono stati cancellati e altri sono in ritardo. Per permettere ai passeggeri di raggiungere le loro mete, sono stati predisposti bus sostitutivi e sono una decina quelli che stanno facendo la spola su entrambe le linee.

Nelle stazioni di Rimini, Ravenna e Castelbolognese è stato rinforzato il personale che assiste e informa i passeggeri.