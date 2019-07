Maltempo Cervia, colpita da un pino mentre passeggia col cane

CERVIA. Sorpresa dal nubifragio mentre portava a spasso al cane, una 50enne è stata portata all'ospedale Bufalini di Cervia. Secondo le prime informazioni la donna ferita sarebbe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. A dare l'allarme è stato un ragazzo che si trovava nei paraggi.

Immediatamente sono scattati i soccorsi; sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e dei vigili del fuoco che hanno faticato a raggiungere la donna per via del cane che, spaventato, aveva assunto un atteggiamento aggressivo tanto che per portarlo via e permettere così i soccorsi è dovuto intervenire il marito che nel frattempo era stato avvisato dell'accaduto.