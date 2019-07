Maltempo a Cervia, strade chiuse e disagi

Il maltempo crea danni e disagi a Cervia.

In Via Cimarosa (lato mare): è crollato un grosso pino, ostruendo completamente la strada. I Vigili del Fuoco sono al lavoro.

La ProtezioneCivile sta portando sacchi di sabbia a alcune attività lungo il porto canale, una delle zone più critiche.

A causa dell'intenso temporale che sta riversando ingenti quantità di acqua in poco tempo, ci sono problemi dovuti ad allagamenti su tutto il territorio.



I tecnici del Comune e le squadre di pronto intervento sono già al lavoro

Sono chiuse al traffico: Viale dei Mille, Viale Roma, Via Nazario Sauro dal Lungomare al ponte mobile, Via Bertoni, Rotonda I Maggio.

È chiuso il sottopasso di Via Fusconi.

Il Comune invita a evitare Piazza XXV Aprile, e consiglia di utilizzare come percorsi alternativi Via Villafranca e Via Palermo. Criticità anche in Circ.ne Sacchetti e Piazzale della Resistenza.

“Prestare la massima attenzione alla guida e evitate di spostarvi se non è necessario - indica il Comune in una nota -. Sulle strade possono essere presenti oggetti galleggianti oppure ostacoli.

Attenzione anche ai sottopassi. Attenzione ai locali seminterrati, scantinati e cantine. Spostate eventuali oggetti di valore ai piani superiori. Attenzione a apparecchi e impianti di energia elettrica e gas: se necessario, anche in via precauzionale, chiudeteli.”

Il Comune di Cervia invita a chiamare solo per emergenze la Polizia Locale 0544979251 oppure i Vigili del Fuoco al 115.