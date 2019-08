Cade al luna park di Rimini, muore una donna di 39 anni

RIMINI. Una donna del 1980 è morta al luna park in cui lavorava. E' accaduto questa mattina intorno alle 9.30 al parco giochi di Miramare in viale Teramo, di fronte alla ex colonia Bolognese. La donna è caduta da un'altezza di circa un metro e mezzo ed ha battuto la testa. In un primo momento si era pensato ad un malore.

La polizia intervenuta al luna park dove è morta la donna

Ogni tentativo di rianimarla è stato inutile e il personale del 118 subito accorso non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri. Sulla vicenda ora indaga l’ispettorato del lavoro per verificare eventuali responsabilità.