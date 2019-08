Malore al luna park di Rimini, muore una donna di 40 anni

RIMINI. Stroncata da un malore a 40 anni al luna park in cui lavorava. E' accaduto questa mattina intorno alle 9.30 al parco giochi di Miramare in viale Teramo, di fronte alla ex colonia Bolognese, dove una donna è stata colpita da malore mentre lavorava alle giostre.

La polizia intervenuta al luna park dove è morta la donna

Ogni tentativo di rianimarla è stato inutile e il personale del 118 subito accorso non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri. Sulla vicenda ora indaga l’ispettorato del lavoro per verificare eventuali responsabilità.