Taglio Corelli, tra le decorazioni della chiesa spunta una bara fatta di luminarie

Che accostare il Natale ad altre feste più macabre possa costare caro lo sanno bene a Lugo, dove recentemente la festa Nathalloween ha innescato vivaci polemiche e imbarazzato qualcuno. In questi giorni invece sono delle luminarie ad essere finite in croce. Anche in senso pratico. Succede nella chiesa di Taglio Corelli, piccola frazione di Alfonsine, e tutto è partito da un addobbo natalizio che fa da cornice ad uno dei due crocifissi che dominano il portone d’ingresso.

Già, perché quella sagoma richiama anche l’immagine di una bara, che tuttavia invece di aver spaventato qualcuno ha originato un po' di genuino sarcasmo.

È bastato infatti un irriverente post sui social per scatenare il botta e risposta tra chi faceva ironicamente gli scongiuri davanti a quella che poteva essere scambiata per l’insegna luminosa di un’impresa funebre e chi, la maggioranza, difendeva la dedizione di chi si prende cura di quella chiesetta avvolta dalla nebbia e che oggi celebra messa solo l’ultimo venerdì del mese.

A farlo è Daniele Graziani, un simpatico sessantenne del posto che da quattro anni ha ridato luce a quella chiesa - in questi giorni anche quella vera colorata di blu - occupandosi del suo decoro e della sua custodia.

Il tutto per l’attaccamento a quel posto in cui è nato e la stima verso don Giuseppe Dal Pozzo, il parroco morto qualche anno fa a cui tutta la comunità ha sempre voluto bene.

“In realtà si sarà staccato un chiodino e quindi l’addobbo si è allentato -spiega Daniele, che scherzando si definisce un nostalgico romantico -. L’abbiamo già sistemato e ora sembra addirittura un cuore. Non si dovrebbe fare sarcasmo sui luoghi sacri e, visto il periodo, dovremmo essere tutti buoni”.

La decorazione che aveva fatto lo scorso anno era perfettamente aderente alla forma della croce, ma quella odierna per qualcuno è una bara e per altri più simile a uno scudo crociato. Certo è che ha fatto ridere molti e rinvigorito la fede in chi non ha perso tempo a difendere quel simbolo.

“Forse questa piccola chiesa era più inquietante prima, quando sembrava un rudere cadente - hanno commentato i supporter di Daniele - grazie a lui è tornato a vivere un pezzo di storia della nostra campagna”.