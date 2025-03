Studente picchiato dal branco a Lugo, genitori e alunni chiedono interventi. Petizione contro la preside

Dopo l’inquietante episodio di sabato mattina nel cortile esterno del Polo Tecnico-Professionale di Lugo, in cui un ragazzo di 16 anni è stato aggredito da un gruppo di coetanei finendo in ospedale col naso rotto e 25 giorni di prognosi, lo sfogo dei genitori non si è fatto attendere. Se la situazione all’interno della scuola è sempre più spesso paragonata al Far West, quello che sembra essere in atto, storpiando il titolo di un grande capolavoro, sembra essere un “Assalto alla Dirigenza”. Già, perché pare che le famiglie degli studenti non ne possano davvero più. Tra i contestatori dell’attuale dirigente scolastica, quelli più moderati vorrebbero immediatamente un incontro con lei in cui stilare una serie di interventi da fare e avere garanzie precise, mentre quelli ancora più arrabbiati mirano al suo trasferimento. Tanto che è stata avviata anche una petizione da parte dell’associazione Alternativa Bassa Romagna.