Profughi in arrivo, il sindaco: “Riunione della Consulta, chiameremo i gestori dell’ex caserma”

In merito alla notizia dell’arrivo dei profughi a bordo della nave Ocean Viking, interviene con una dichiarazione il sindaco di Lugo Davide Ranalli a proposito dell’accoglienza nell’ex caserma di Santa Maria in Fabriago, dove verranno ospitati i minori stranieri. “Questa mattina la Prefettura ci ha informato che nei prossimi giorni, nell’ex caserma di Santa Maria in Fabriago, arriveranno alcuni ragazzi minori provenienti dalla nave Ocean Viking. Le nostre assessore al Decentramento Veronica Valmori e al Welfare Lucia Poletti hanno partecipato al sopralluogo congiunto nella struttura. In questi mesi dopo che la Prefettura aveva emesso un bando per la gestione dell’ex caserma come CAS abbiamo sempre tenuto informato il presidente della Consulta e lo stesso abbiamo fatto in queste ore. Riteniamo comunque necessario convocare nei prossimi giorni una riunione della Consulta dove chiameremo anche i gestori per fare in modo che la comunità entri in contatto con la futura gestione dell’ex caserma in un’ottica di conoscenza e scambio”.