Multe: nel 2023 Sant’Agata sul Santerno ha incassato 145 euro per ogni abitante

L‘analisi dei dati regionali delle multe del 2023 di Facile.it rivela un dato curioso su due paesi romagnoli. Guardando ai comuni con meno di 3.000 residenti, in vetta alla classifica si posizionano due comuni della provincia di Ravenna: Sant’Agata sul Santerno che, a fronte di 2.901 abitanti ha incassato più di 131mila euro, e Bagnara di Romagna (2.390 abitanti, più di 61.000 di euro). Di conseguenza, è come se ogni abitante di Sant’Agata avesse versato 145 euro di multa, anche se ovviamente si deve tenere conto di chi transita semplicemente in queste zone senza abitarci.