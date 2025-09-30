Massa Lombarda, strada provinciale San Vitale chiusa per lavori giovedì 2 e venerdì 3 ottobre

Al fine di consentire i lavori di manutenzione straordinaria al passaggio a livello della linea ferroviaria Lugo – Lavezzola, dalle 6 di giovedì 2 ottobre alle 18 di venerdì 3, sarà sospesa temporaneamente la circolazione del traffico lungo la strada provinciale 253R San Vitale dal km 43+280 al km 43+826, nel Comune di Massa Lombarda.

Le deviazioni del traffico saranno le seguenti: tutti i veicoli provenienti da Bologna lungo la strada provinciale 253R S.Vitale e diretti a Lugo / Ravenna devieranno sulla strada provinciale 12 S.Lucia e, sentita la Città Metropolitana di Bologna, proseguiranno sulla S.P. n. 54 Lughese, quindi svolteranno sulla strada provinciale 21 Delle Ripe / Bagnara proseguendo fino alla strada provinciale 36 Pedergnano, per giungere sulla strada provinciale 253R S.Vitale e lungo la stessa fino a Lugo.

Tutti i veicoli provenienti da Ravenna / Lugo lungo la strada provinciale 253R S.Vitale e diretti a Bologna seguiranno il percorso inverso. Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso indicante i percorsi di deviazione.