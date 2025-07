Massa Lombarda, lo spettacolo del Festival internazionale del folclore

La magia delle tradizioni popolari da tutto il mondo torna ad accendere il cuore della città. Venerdì 25 luglio, alle 21:15 in piazza Matteotti (ingresso gratuito), Massa Lombarda ospiterà una delle sei tappe del 34° Festival internazionale del folclore, uno degli appuntamenti più longevi e significativi dell’estate romagnola. La rassegna prenderà il via giovedì 24 luglio a Casalfiumanese e porterà, fino al 29 luglio, le danze, i costumi e le musiche di tre straordinari gruppi folkloristici provenienti da Messico, Thailandia e Hawaii in sei località del territorio. Tra queste, anche Massa Lombarda e Riolo Terme, uniche tappe della provincia di Ravenna.

L’evento, a ingresso gratuito, porterà sul palco una selezione di spettacoli di alto livello artistico, con esibizioni che sapranno emozionare il pubblico e fargli compiere un vero e proprio viaggio interculturale attraverso i cinque continenti.

«Anche quest’anno – commenta l’assessora alla Cultura Laura Guardigli – grazie al Festival internazionale del folklore accompagneremo in un viaggio culturale attraverso il mondo. Sarà un’opportunità per scoprire e apprezzare le tradizioni di paesi e culture diverse dalla nostra. Musica, danza e costumi ci allieteranno e arricchiranno come persone. Perché la contaminazione culturale ci apre la mente e ci fa sentire parte di una comune umanità, unica nelle sue diversità e di tutti».

I protagonisti della serata massese saranno: Compañia Mexicana de Danza Folklorica (Messico), con coreografie che fondono tradizioni precolombiane, mariachi e danze regionali; Samut Prakan Thailand Folkdance Group (Thailandia), che porterà danze popolari e l’affascinante Khon, teatro classico ispirato al Ramakien; Ahuna Ohana Group (Hawaii), che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra le tradizioni polinesiane, dal Hula alle danze spirituali e tribali.

Il Festival è patrocinato da numerosi enti locali e sostenuto da sponsor.

L’Amministrazione comunale di Massa Lombarda «rinnova il proprio sostegno a un evento che unisce spettacolo, cultura e valori universali, portando nel cuore della città una serata che saprà parlare a tutti, grandi e piccoli, attraverso la bellezza delle tradizioni e delle diversità culturali».