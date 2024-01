Massa Lombarda, incidente: l’auto si ribalta e finisce distrutta, donna miracolata - Gallery

Un tremendo volo da brividi e una donna miracolata è il bilancio di un incidente nel primo pomeriggio di oggi in via Correcchio, nel territorio di Massa Lombarda. Una via stretta in cui sono venute a contatto due auto: una Bmw condotta da un 36enne di Conselice e una Citroen guidata da una donna 60enne. Illeso il conducente della Bmw, con l’auto che se l’è cavata con dei danni alla fiancata sinistra e ad una ruota, mentre la Citroen è volata fuori dalla carreggiata, ribaltandosi e finendo praticamente distrutta nel campo adiacente. La donna è rimasta incastrata nell’abitacolo ma sempre cosciente: è stata estratta dai Vigili del Fuoco di Lugo e poi trasportata in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena, ma le sue condizioni per fortuna non sono gravi. Sul posto per i rilievi l’infortunistica della Bassa Romagna.