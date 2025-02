Massa Lombarda, beccato col bagagliaio stracolmo di generi alimentari rubati a Castel San Pietro

I Carabinieri di Lugo, nel corso delle ultime due settimane, hanno eseguito servizi di controllo straordinario del territorio a Massa Lombarda. Durante l’attività sono state controllate oltre 250 persone e 165 veicoli, un cittadino straniero, benché già sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita, è stato nuovamente sorpreso dai militari al volante e, in questa seconda occasione, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ravenna.

L’auto piena di generi alimentari rubati

Un uomo, già noto per i suoi trascorsi, alla guida della propria autovettura, ha tentato di eludere i controlli di una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lugo. Alla vista dei militari ha cercato di allontanarsi a forte velocità. Immediatamente inseguito, è stato bloccato e nel vano di alloggiamento della ruota di scorta, all’interno del bagagliaio, i militari hanno trovato generi alimentari rubati in un supermercato di Castel San Pietro Terme. L’uomo è stato quindi denunciato per ricettazione e anche per non aver ottemperato alla misura del foglio di via obbligatorio che gli impediva di gravitare nel Comune di Massa.

Arresti per spaccio e furto

Durante i controlli: i Carabinieri hanno arrestato in flagranza un trentenne cittadino magrebino sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha permesso il recupero di ulteriori 11 dosi di cocaina, una di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di 830 euro, ritenuta il provento dell’attività illecita. Dopo la convalida, l’arrestato ha patteggiato una pena di sei mesi di reclusione e 1.000 euro di multa. Segnalato alla Prefettura di Ravenna l’acquirente, un trentasettenne originario del Marocco. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un cittadino straniero perché evaso dalla sua abitazione, nel centro di Massa Lombarda, dove si trovava ristretto in regime di arresti domiciliari. L’uomo era stato poco prima trovato regolarmente della sua abitazione e, dopo il controllo, ritenendo di poterla farla franca, ha pensato di uscire ma i Carabinieri, rimasti in quel quartiere, lo hanno notato per le vie cittadine e quindi lo hanno fermato e tratto in arresto; I militari della Stazione di Massa Lombarda hanno arrestato uomo responsabile del furto di un capo di abbigliamento ai danni di un supermercato di quel centro. Sorpreso dagli addetti alla vigilanza contro i quali ha reagito per cercare di divincolarsi, l’autore è stato subito bloccato da una pattuglia che gravitava nei pressi dell’esercizio.

Esercizi commerciali