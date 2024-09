Mentre si amplia il numero di strade invase dall’acqua a Lugo (dove sono stati trasferiti i pazienti dall’ospedale di Lugo in via precauzionale, mentre pronto soccorso e cau restano operativi), procedono i lavori dei tecnici della Protezione civile per ricostruire la sponda del fiume Senio in via Ponte Pietra a Cotignola dove si è creata la falla provocata dalla furia della corrente.