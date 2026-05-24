Lugo. Tragico scontro tra auto e moto, muore un 52enne

Tragico scontro tra una Hyundai Tucson e una moto: muore un uomo di 52 anni, residente a Lugo. La passeggera della moto, una donna di 32 anni, è rimasta ferita in modo non grave ed è stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena. L’incidente si è verificato alle 18, all’incrocio tra via Francesco Crispi e via Torrazza. Il conducente dell’auto, 42 anni, e il padre anziano che lo accompagnava sono rimasti illesi. La Polizia Locale della Bassa Romagna è al lavoro per accertare le responsabilità dell’incidente.