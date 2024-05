Lugo, tante iniziative per non dimenticare il dramma dell’alluvione

Quel 17 maggio di un anno fa anche a Lugo di acqua iniziò ad arrivarne tanta, che il giorno dopo era già troppa, incontenibile e incomprensibile.

Così come la luce che, beffando un po’ tutti, poco dopo tornò a splendere grazie al sole che rendeva ancora più irreale quello scenario, nel quale la luce in molte case invece era saltata da un pezzo.

Una devastazione che si trascina ancora oggi e che, oltre ad aver danneggiato famiglie, imprese e patrimonio pubblico, nel Lughese ha fatto anche una vittima, un anziano travolto dalla furia dell’acqua nelle campagne di Belricetto.

Dopo un anno la città ricorda quegli eventi con una serie di iniziative organizzate dal Comune di Lugo, il cui nome vuol essere un inno e un incentivo alla speranza: “Dall’acqua alla luce”.

La domanda sorge spontanea: perché è giusto non dimenticare quanto accaduto?

«Perché quelle giornate ci hanno cambiato per sempre – risponde il sindaco Davide Ranalli -. Non si tratta di celebrare ma tentare di trovare un modo collettivo per rielaborare una tragedia. C’è poi il legame con chi è venuto ad aiutare, tanti ovviamente non li possiamo raggiungere perché sono stati qui un giorno, ma con chi è stato più a lungo tra noi ci ritroveremo un anno dopo. Io penso che questo anno non sia passato invano e lo dico a chi legittimamente coltiva dubbi e delusione verso le istituzioni. Proponiamo degli appuntamenti che intendono unirci nelle emozioni, ringraziare chi ci ha portato soccorso e ci ha insegnato, ancora di più, l’importanza della cultura della protezione civile».

La programmazione inizia venerdì prossimo, dove sarà il Giro d’Italia a rendere omaggio ai luoghi colpiti dall’alluvione passando per il centro della città. Alle 18.30 alla Biblioteca Trisi si terranno la presentazione e la prima proiezione pubblica del cortometraggio “Teatro Rossini” realizzato dopo l’alluvione da Otis Elevator Co, azienda leader nel settore ascensori e scale mobili, che ha espresso solidarietà alla cittadinanza con due donazioni, al Teatro Rossini e alla Protezione Civile, e ha realizzato questo documentario, una suggestiva e toccante testimonianza per non dimenticare e per ricordare attraverso aneddoti e curiosità l’importanza del Teatro Rossini per la città, sommerso dalle acque solamente due giorni dopo il primo anniversario della sua riapertura dopo i lunghi lavori di restauro.

Ora la data per la prossima riapertura non è possibile ancora saperla perché solamente la prima parte dei lavori di ripristino è stata effettuata.

La voce narrante del documentario è quella dei cittadini e delle persone che lavorano lì dentro.

Dopo la presentazione, il video sarà proiettato simbolicamente in loop nel foyer del teatro, al momento unico spazio accessibile. Alle 23.45, la facciata esterna del Rossini sarà lo sfondo di “Dedica alla mia terra d’acqua”, monologo dell’attrice Elena Bucci, accompagnata dalla musica di Christian Ravaglioli, mentre l’edificio sarà illuminato da tante candele in un allestimento realizzato in collaborazione con l’artista della luce Mario Nanni.

Nella giornata di sabato 18 maggio alle 10.30 assieme ai tanti volontari provenienti da varie parti d’Italia che hanno aiutato Lugo e i lughesi, si inaugurerà la sede dell’Associazione di Protezione Civile Aari-Cb al parco Lorenzo Berardi.

Alle 11.30, alle Pescherie della Rocca, inaugurerà la mostra “Piccole storie di comunità. Memoria, identità e lavoro nelle fotografie di Raffaele Ricci Curbastro”: 50 fotografie raccontano la vita di una famiglia e di un’intera comunità, quella di San Lorenzo, tra il 1890 e il 1915, proprio nei luoghi sommersi per primi dalla rottura dell’argine del Santerno nel maggio scorso.

Alle 19.30 in piazza dei Martiri la cerimonia con il riconoscimento attribuito dalla Città di Lugo ai gruppi di volontari intervenuti in soccorso della comunità nei giorni dell’alluvione e in tutti quelli successivi. Nella stessa cerimonia, peraltro, sarà assegnata anche la massima onorificenza del Comune di Lugo, il Premio Baracca 2024, che la giunta ha deciso di conferire al prefetto Castrese De Rosa.