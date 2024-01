Lugo, scontro all’incrocio, due feriti

Grave incidente stradale ieri pomeriggio, poco dopo le 15, all’incrocio tra via Lunga Inferiore e via Purgatorio, nei pressi del centro abitato di Voltana. A scontrarsi sono stati un Fiat Fiorino e un’Alfa Romeo. Lo scontro è risultato piuttosto violento, e i conducenti sono rimasti entrambi feriti in modo serio, seppure nessuno dei due in pericolo di vita. Il conducente dell’Alfa Romeo, un 56enne di Fusignano, è stato portato in ambulanza al Bufalini di Cesena. Stessa destinazione per l’altro automobilista coinvolto, un 60enne anch’egli abitante a Fusignano, per il quale però è stato preferito il trasferimento all’ospedale cesenate a bordo dell’elimedica, nel frattempo atterrata nei pressi. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco, chiamati a mettere in sicurezza i mezzi. Per quanto riguarda i rilievi, se ne sono occupati gli agenti del reparto Infortunistica della Polizia locale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, incaricati di determinare causa e dinamica dell’incidente.