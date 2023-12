Lugo, sabato la riapertura del Ponte della Chiusa

Il calendario quest’anno ha fatto sì che non ci fosse nessun ponte natalizio. Ma la regola non vale per quello della Chiusa, il ponte lungo la San Vitale che collega Lugo e Bagnacavallo e sotto cui scorre il fiume Senio: la sua riapertura è prevista per sabato.

A onor del vero il fatidico giorno doveva essere ieri, tuttavia dalla Provincia sta per arrivare comunque uno dei regali di Natale più graditi di sempre. Sicuramente da chiunque sia stato costretto in questi interminabili 12 mesi a estenuanti file ai semafori installati per alternare il traffico o a deviare il percorso sulla parallela via Macallo, quella che attraversa la frazione di San Potito e nella quale, peraltro, non vi è nessun autovelox, al contrario della San Vitale in cui due rilevatori non lasciano scampo ai trasgressori.

I lavori di messa in sicurezza, dopo sei mesi dal loro avvio, sono comunque in dirittura d’arrivo.

Nella giornata di ieri gli operai dell’impresa che si è aggiudicata il bando stavano terminando gli ultimi ritocchi ai cordoli, ai quali seguirà una gettata di calcestruzzo e la successiva asfaltatura.

Ancora pochi giorni e tutto tornerà come prima. In realtà la stessa cosa la si potrà dire dopo l’Epifania, che oltre a tutte le feste porterà via anche un po’ di entusiasmo.

Terminate le vacanze natalizie, infatti, verrà chiusa la corsia nord, quella su cui è stato possibile transitare fino ad oggi: la circolazione continuerà dunque ad essere a senso alternato su quella che verrà riaperta a giorni, in attesa che lo stesso restyling venga ultimato.

Dovrebbero comunque essere tempi brevi, «una decina di giorni», come conferma il dirigente dei Lavori Pubblici della Provincia, Paolo Nobile.

Nulla in confronto agli oltre 350 che sono passati da quando il ponte è stato chiuso per il rischio che la struttura collassasse al passaggio in contemporanea di due camion sovraccarichi. Una misura che, peraltro, è stata comunicata ufficialmente solo dopo le ripetute polemiche e lamentele dei cittadini.