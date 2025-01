LUGO. Chiusa anticipatamente oggi la pista di pattinaggio allestita per le festività natalizie a Lugo in piazza Mazzini (all’interno del Pavaglione). Come spiega una nota dell’Ufficio stampa dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna «a causa di problemi tecnici al motore di raffreddamento che garantisce la tenuta del ghiaccio, la pista è stata quindi chiusa al pubblico e sarà smontata con alcuni giorni di anticipo rispetto al previsto termine di domenica 12 gennaio».