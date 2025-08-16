Lugo, porto abusivo d’armi: doppia denuncia dei Carabinieri

I Carabinieri di Lugo, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno denunciato in concorso due stranieri, per porto abusivo di armi od aggetti atti ad offendere e rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti.

Il controllo del conducente di un’autovettura fermata, sottoposto ad accertamento salivare, aveva fornito esito positivo per assunzione di droghe. All’invito che ne è conseguito, l’uomo ha rifiutato di eseguire il previsto screening tossicologico presso una struttura sanitaria venendo così denunciato alla locale Procura della Repubblica. Inoltre, la perquisizione del mezzo e della persona ha permesso di rinvenire varie dosi di sostanza stupefacente ed oggetti e utensili dei quali non è stato in grado di giustificarne la provenienza.