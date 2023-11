Lugo, nuovi mezzi per la Protezione Civile

Per ognuno dei cinque gruppi comunali di Protezione Civile della Bassa Romagna (Bagnacavallo, Conselice, Cotignola, Fusignano e Massa Lombarda) sono in arrivo degli speciali pick-up 4x4 attrezzati per le situazioni di emergenza. Nei primi mesi del prossimo anno, dopo essere stati appositamente allestiti, dovrebbero essere consegnati.

L’acquisto si è reso possibile grazie alla generosità di due importanti donazioni pervenute all’Unione dei Comuni: i primi due mezzi dotati di pompe galleggianti, per un importo di 135mila euro, grazie alla Fondazione Giornale di Brescia, mentre con i soldi donati dalla cooperativa Icel di Lugo, 215mila euro, si è provveduto all’acquisto degli altri tre e di due moduli Aib (antincendio boschivo) intercambiabili.

Quest’ultima, azienda leader nella produzione di cavi elettrici, ha in programma per sabato 18 novembre un momento pubblico di condivisione al quale parteciperanno anche gli amministratori locali e le tante risorse impegnate in quei drammatici giorni del maggio scorso durante i quali le acque hanno invaso il territorio.

Per la Protezione Civile dunque un altro passo in avanti dopo i recenti passaggi di consegna, che hanno visto subentrare l’ispettore David Minguzzi al coordinamento per la Bassa Romagna, e il sindaco di Fusignano Nicola Pasi per quanto riguarda la specifica delega nell’Unione.

Nei giorni scorsi, peraltro, si è svolto un corso di aggiornamento a cui hanno partecipato proprio amministratori e tecnici, con un focus particolare su quello che è successo nei mesi scorsi.

«Abbiamo scelto, in accordo con i donatori, di far convergere gran parte di queste disponibilità sulla Protezione Civile – ha spiegato il sindaco di Cotignola Luca Piovaccari, che ha seguito per la giunta dell’Unione le donazioni più significative ricevute – nella consapevolezza che riuscire a dotare di migliori attrezzature i nostri gruppi comunali è sicuramente un elemento che ci consente di essere anche più preparati in previsione di future emergenze, che ovviamente speriamo di non dover vivere. Prima di decidere come impiegare queste risorse, ci siamo confrontati anche con i vari coordinatori dei gruppi per analizzare le soluzioni migliori, in termini di attrezzature, anche alla luce di come era stata vissuta l’emergenza e di cosa poteva essere mancato nei primi momenti – ha sottolineato Piovaccari –. Un ringraziamento quindi a chi ha donato e scelto di aiutarci a prepararci meglio ed essere più attrezzati per fronteggiare situazioni di questo tipo, e ai tanti volontari della Protezione Civile che, grazie a queste nuove dotazioni, potranno svolgere al meglio il loro servizio alle comunità».