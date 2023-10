Lugo, “Nathalloween”: ancora polemiche

Continua a far discutere il “Nathalloween”, uno degli eventi in programma per martedì in piazza Baracca a Lugo.

Dopo aver mandato su tutte le furie uno dei parroci più carismatici, don Leonardo Poli, e gran parte del mondo cattolico, anche il vescovo, mons. Giovanni Mosciatti, si unisce al monito: «Condivido ogni parola di don Leo e non mi sento di aggiungere altro».

Ma anche una parte importante della maggioranza politica in Rocca è sul piede di guerra. Tuttavia, come nel confessionale, certe cose non si possono rivelare, anche perché alle Amministrative mancano pochi mesi. Rimane il fatto che in tanti vorrebbero almeno capire il perché di quel nome in cui Natale e Halloween sembrano fondersi.

Ma nessuno vuol dirlo. Il volto che in conferenza stampa ha presentato l’evento, si è smarcato rispondendo che non è la sua mansione, rimandando il tutto alla responsabile della comunicazione, che ha scelto di non rispondere pubblicamente alle polemiche nonostante il giorno prima era pronte a uscire con un comunicato. L’Amministrazione comunale opta per l’oblio e spera nella memoria corta, così nessuno sa cosa ci sarà di natalizio martedì prossimo. Magari nei live e nei dj set che dalle 21 animeranno l’evento comparirà un Babbo Natale mostruoso o verrà sparata della neve artificiale dal monumento.

Per ora quel titolo rimane solo – a detta degli organizzatori – un simpatico abbinamento tra due nomi.

Un nome simile, e forse più armonioso, era già stato utilizzato in passato per differenti feste a tema.

Nel Veronese, l’anno scorso una discoteca ha scelto come nome “Natalloween” per la serata del 31 ottobre, ma almeno il biglietto e l’allestimento avevano qualcosa di rosso natalizio.

Pochi mesi dopo nel Viterbese, questa volta sabato 17 dicembre, invece è andato in scena “Nightmare before Christmas”, dedicato al successo di Tim Burton: e anche qui la réclame non lasciava spazio a dubbie interpretazioni: «Per ricreare al meglio la magia del Natalloween è consigliato venire in maschera. La serata ibriderà le due feste più amate: Natale e Halloween. Preparatevi a muovervi tra un Babbo Natale Horror e un Elfo Zombie».

E dunque un collegamento tra le due feste era stato pensato e messo in pratica. Tuttavia, la rabbia e l’indignazione del mondo cattolico potrebbero essere placate da un caso che potrebbe fare scuola. Anzi, lo hanno fatto a scuola.

Qualche anno fa, un racconto intitolato Natalloween si è piazzato al secondo nel concorso nazionale “Storia di Natale”. A scriverlo erano stati gli studenti della classe III D della scuola primaria “Villa Marini” di Sasso Marconi, nel Bolognese.

A Lugo invece non si sa ancora il perché di quell’accostamento o il significato di quel prefisso “Nat”: non dovrebbe essere perché si potrà bere solo acqua naturale e nemmeno per ammirare le bellezze della natura.

Infine, l’annotazione di una parte del mondo cattolico che mal sopporta queste provocazioni: «Si scherza sempre con un solo culto, perché si sa che la fratellanza lo pervade. Nessuno ha il coraggio, fortunatamente, di storpiare il nome di altre religioni o divinità».