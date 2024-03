Lugo, minaccia gli agenti durante i controlli al cane: scatta la perquisizione e trovano due armi

Gli agenti della Polizia Locale avevano suonato al suo campanello per supportare il cinoservizio del canile comunale e il personale dell’Ausl e sequestrare il suo cane, un amstaff vittima di presunti maltrattamenti.

Ma il proprietario, che proprio non ne voleva sapere, dopo essersi innervosito ha mostrato a uno di loro un grosso proiettile di un fucile da caccia, proferendo nei suoi confronti parole minacciose. Col successivo arrivo di un’altra coppia di agenti a supporto, e di due pattuglie dei carabinieri del Comando di Lugo, è stata effettuata anche una perquisizione domiciliare, che ha permesso di ritrovare e successivamente sequestrare due armi (pistole, il cui reale funzionamento dovrà essere verificato), e portato alla denuncia dell’uomo.

A custodirle nella sua abitazione del Lughese era un cinquantenne del posto noto alle cronache giudiziarie per fatti avvenuti molti anni fa.

In passato ha rimediato una condanna a due anni per occultamento di cadavere. La vicenda si riferiva a un omicidio (al quale lui non partecipò e che vide la condanna di una terza persona) nel quale la vittima venne colpita ripetutamente con una forbice e strangolata con una corda prima di essere gettata in un fiume da un ponte.

Qualche anno più tardi il suo nome era rispuntato nelle pagine di cronaca giudiziaria come uno dei presunti fornitori di cocaina nell’inchiesta su alcuni uomini in divisa, reato che gli costò un’altra condanna.

Nell’estate di qualche tempo fa altri due anni li aveva rimediati per tentata estorsione ai danni dei carabinieri che lo avevano fermato per eccesso di velocità.

Dopo lo stop i militari si erano avvicinati e avevano cominciato a compilare il verbale sul tablet, ma il conducente glielo avrebbe tolto di mano, minacciando entrambi e dicendo loro che, se non gli avessero tolto la multa, gli avrebbe fatto «un buco in testa».

Parole simili a quelle con cui pare aver minacciato, appunto, un agente della Polizia locale della Bassa Romagna mentre stava portando a compimento il suo incarico e che gli sono valse una denuncia a piede libero. Armi e proiettile sono stati sequestrati.

Il cane invece, quando l’uomo pare essersi tranquillizzato, è stato preso in carico dal personale veterinario.