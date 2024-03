Lugo, mercato straordinario di Pasquetta per sostenere gli animali alluvionati

Un mercato per aiutare gli animali salvati dall’alluvione: cani, gatti, ma anche galline, papere, conigli, porcellini d’India che prima vivevano felici nelle case, nei giardini e nei cortili delle famiglie colpite dalla sciagura e che non hanno più potuto fare ritorno. Sono tanti quelli recuperati e ancora in carico all’Anpana (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) di Faenza che domani, giorno di Pasquetta, organizza un mercato di solidarietà a sostegno proprio di questi sfortunati amici pelosi e pennuti.

L’appuntamento è dalle ore 8 alle 18 in piazzale Pancrazi dove saranno allestiti una quarantina di stand con varia merce in esposizione e vendita.

«Il ricavato di offerte libere e quote espositori - afferma Maria Teresa Rivola, presidente dell’associazione - tolte le spese sarà destinato proprio agli animali che ancora non hanno potuto fare ritorno nei luoghi di provenienza e che hanno bisogno di essere mantenuti e curati. Ci sono famiglie sfollate o con la casa inagibile che allo stato attuale non possono più tenere i loro animali, perciò ce li hanno affidati e li restituiremo non appena saranno nuovamente disponibili gli spazi, alcuni li abbiamo prelevati dal PalaCattani (allora adibito ad accoglienza sfollati), dai proprietari che li avevano portati con sé in quella tragica notte». Tra gli esemplari salvati non ci sono solo quelli che erano accasati: «Da via Lacchini per esempio - continua Rivola - proviene una colonia di conigli dispersi che viveva libera ed è stata colta dall’inondazione. Ne abbiamo trovati anche dei morti, ma ora ci stiamo prendendo cura di quelli vivi. In via Lapi l’esempio più eclatante, un cane che abbiamo tirato giù da un albero dove si era rifugiato tra i rami, infreddolito e impaurito con almeno due metri di acqua sotto». Dalle case alluvionate in periferia o in campagna proviene invece la prevalenza degli animali da cortile.

I gatti e i conigli, soprattutto, hanno ora un rifugio sicuro in uno spazio al Centro Civico Rioni, messo a disposizione dalla Coop Manfredi e gestito dall’Anpana «ma anche i nostri soci si sono resi disponibili ospitando presso le loro abitazioni quegli esemplari in attesa di tornare in famiglia» precisa ancora Rivola. Chi si recherà al mercato fornirà un contributo fondamentale a mantenere questi animali che tanto hanno sofferto e che hanno bisogno di cibo e cure in continuazione. Un’altra iniziativa dell’Anpana è stata l’edizione di un calendario con le immagini degli animali salvati, il cui ricavato è destinato al medesimo scopo.