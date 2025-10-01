Lugo, lite e colluttazione in strada: batte la testa e finisce in prognosi riservata

LUGO. Nel pomeriggio di ieri gli operatori della Polizia di Stato di Lugo sono intervenuti per una segnalazione di una lite in strada tra due uomini stranieri, di nazionalità tunisina ed albanese.

Dalla ricostruzione della dinamica dei fatti, a seguito di un diverbio scaturito per ragioni di carattere familiare ed economico, i due avrebbero avuto dapprima una colluttazione poi il cittadino tunisino, nel tentativo di fuggire, sarebbe caduto battendo la testa.

Immediati i soccorsi nei confronti di quest’ultimo che, a seguito della caduta, ha riportato trauma cranico che ha richiesto il trasporto in codice rosso presso l’Ospedale di Cesena, in cui è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Sentiti alcuni testimoni sul posto, è stata poi rintracciata la controparte ed accompagnata in Commissariato, dove è stata denunciata per l’ipotesi di reato di lesioni aggravate.