Lugo, incidente: quattro giovani feriti

Grave incidente stradale ieri all’alba a Belricetto: sono rimasti feriti quattro ragazzi sui 20 anni. I giovani a bordo di una Fiat Punto stavano viaggiando lungo la Provinciale Maiano, in direzione di Belricetto. All’improvviso il conducente, un 19enne, ha perso il controllo del mezzo, una Fiat Punto, finendo poi fuori strada, adagiandosi cappottata in un campo a lato della carreggiata. Le cause sono al vaglio dei carabinieri. I soccorsi del 118 sono intervenuti con tre ambulanze e l’automedica, oltre all’elicottero decollato da Ravenna. Per liberare alcuni dei giovani rimasti incastrati nell’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco: hanno dovuto tagliare il tetto della vettura per raggiungere i feriti. Due degli occupanti sono stati trasportati all’ospedale Bufalini di Cesena, gli altri due sono stati accompagnati in ospedale a Lugo. Tutti i ragazzi sono comunque rimasti coscienti durante tutta la fase dei soccorsi.