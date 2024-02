Viste le previsioni meteo che annunciano pioggia per la giornata di domani, sabato 10 febbraio, i festeggiamenti di Carnevale nel Pavaglione sono rinviati a lunedì 12 febbraio. Il Carnival Party slitta quindi di due giorni, sempre in orario pomeridiano, a partire dalle 15 e per tutto il pomeriggio. L’invito è di venire mascherati per festeggiare assieme agli artisti del circo Takimiri.