Lugo, i 100 anni di Maria Ghetti, storica collaboratrice scolastica

Grande traguardo per la signora Maria Ghetti che ha festeggiato i cento anni con famiglia ed amici e ha ricevuto la visita del sindaco Davide Ranalli che le ha consegnato la tradizionale pergamena di auguri dell’Amministrazione Comunale. Originaria della frazione di Voltana dove, già da bambina, accudiva gli animali e lavorava nei campi, ha lavorato per molti anni come collaboratrice scolastica della scuola elementare, amatissima dai bambini che “viziava” con i suoi dolci tanto che molti nonni ricordano ancora il latte brulè della nonna Maria. Oggi vive a Lugo e frequenta ancora il mercato cittadino dove spesso la si può ascoltare mentre si esibisce nei canti romagnoli che affascinano i passanti.