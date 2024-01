Lugo, ha di nuovo un tetto sulla testa grazie agli aiuti degli amici

Pochi attimi erano serviti al tornado del luglio scorso per scoperchiare quella piccola e malconcia abitazione di Voltana, che per la famiglia di tre persone che vi abitava era comunque un rifugio.

Con altrettanta velocità era partita una raccolta fondi a favore di quel nucleo familiare composto da Carolina, gravata da una tetraparesi spastica che le impedisce di deambulare agevolmente, il marito pakistano Hussain e il loro figlioletto Francesco di 10 anni.

E così pochi giorni fa sopra quei trentacinque metri quadri è tornato un tetto, ma soprattutto la tranquillità di poter vivere dignitosamente e al riparo dalle intemperie invernali.

Merito della generosità dei tanti che hanno letto la sua storia e degli amici che hanno promosso il crowdfunding sulla piattaforma GoFundMe.

Per ripristinare la copertura dell’abitazione servivano infatti 8mila euro.

Troppi per una famiglia in cui l’unico tetto sotto cui stare, purtroppo, era ed è quello dei 3mila euro per l’Isee.

Il tornado che l’estate scorsa ha devastato le frazioni lughesi le aveva lasciato una casa inagibile e i pochi risparmi erano serviti per ricomprare l’automobile, andata distrutta dall’alluvione del maggio scorso a Lugo, dove il marito si trovava per lavoro.

Un dramma nel dramma, il cui finale è stato scritto dagli amici di una vita, i compagni di classe e la comunità di Voltana, impegnati fin da subito per cercare fondi e farla tornare in casa al più presto.

«Dobbiamo ringraziare di cuore tutti quelli che sono intervenuti per porre rimedio a questo ulteriore dramma, senza di loro non sarebbe stato possibile terminare i lavori – commentano gli amici di Carolina -: Davide Solaroli per aver promosso l’iniziativa dandone notizia a chiunque, le associazioni Amici della Caritas e Lugo Music Festival, ma anche i tanti singoli donatori, tra cui Massimo Gaddoni e Giovanni Tessitore, decisivi per colmare il budget prefissato. Senza dimenticare la ditta che ha realizzato i lavori, Edil C.R. Specialisti del tetto, che ha accettato di ripristinare la copertura a un costo agevolato».

E così il brindisi di fine anno è arrivato con qualche giorno d’anticipo.

«Quando hanno smontato l’impalcatura abbiamo brindato con tutti quelli che ci hanno aiutato – racconta emozionata Carolina -. In questi mesi siamo rimasti nella nostra casetta, anche se gli spazi con il ponteggio sembravano ancora più ridotti. Adesso con la posa delle ultime tegole per noi oltre ad essere un nuovo anno è un po’ una nuova partenza, in attesa di tempi migliori». A.CASA.